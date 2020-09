Mercato Juventus, nuovo piano di Paratici per il gioiello del Siviglia (Di sabato 26 settembre 2020) Mercato Juventus – Il portale calcioMercatoweb.it non ha dubbi: Douglas Costa può fare spazio ad un altro calciatore. In molti ipotizzano che la Juventus possa andare all’assalto di Chiesa, ma i tempi sono ristretti e i contanti pochi. Ecco perché per ridurre il monte ingaggi e ottimizzare i costi di gestione si sta pensando ad un calciatore che in Italia è stato poco più che una meteora. Mercato Juventus, via Douglas dentro Ocampos Ocampos del Siviglia, però, si è trasformato e di recente è stato protagonista assoluto contro il l’Inter e contro il Bayer Monaco. Nella finale di Supercoppa Europea, poi persa ai supplementari, è stato imprendibile segnando anche da dischetto. Dalla cessione di ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 26 settembre 2020)– Il portale calcioweb.it non ha dubbi: Douglas Costa può fare spazio ad un altro calciatore. In molti ipotizzano che lapossa andare all’assalto di Chiesa, ma i tempi sono ristretti e i contanti pochi. Ecco perché per ridurre il monte ingaggi e ottimizzare i costi di gestione si sta pensando ad un calciatore che in Italia è stato poco più che una meteora., via Douglas dentro Ocampos Ocampos del, però, si è trasformato e di recente è stato protagonista assoluto contro il l’Inter e contro il Bayer Monaco. Nella finale di Supercoppa Europea, poi persa ai supplementari, è stato imprendibile segnando anche da dischetto. Dalla cessione di ...

