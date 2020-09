Matrimonio Elettra Lamborghini: gli abiti della sposa (Di sabato 26 settembre 2020) Matrimonio Elettra Lamborghini e Afrojack: tutti gli abiti della cerimonia che si è tenuta nella splendida cornice del Lago di Como. Il giorno del Matrimonio di Elettra Lamborghini è finalmente arrivato. La cantante sposa il fidanzato Afrojack con una cerimonia studiata e organizzata in ogni dettaglio da Enzo Miccio nella splendida cornice del Lago di … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 26 settembre 2020)e Afrojack: tutti glicerimonia che si è tenuta nella splendida cornice del Lago di Como. Il giorno deldiè finalmente arrivato. La cantanteil fidanzato Afrojack con una cerimonia studiata e organizzata in ogni dettaglio da Enzo Miccio nella splendida cornice del Lago di … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

tempoweb : #ElettraLamborghini con velo e abito bianco. Le immagini dal #matrimonio con #Afrojack #26settembre… - justrooxyWords_ : RT @_claarissa: Sto seguendo i preparativi del matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack dalle storie di Enzo Miccio e mi è venuto in me… - vanessahesc : quanto erano belli Elettra e Afrojack nel loro matrimonio ???? - Laura_in_cucina : #elettralamborghini , oggi il matrimonio con #Afrojack a Villa Balbiano - andratuttobenee : so già che l'unico difetto del matrimonio di elettra lamborghini è non aver invitato me -