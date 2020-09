Mascherine e guanti | per l’abbandono previste sanzioni minime Peccato siano rifiuti pericolosi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 settembre 2020) Emergenza Covid-19 e, di male in peggio. Mentre si mette una toppa per rimediare in tutta fretta ad un clamoroso errore legislativo, viene fuori un’altra disposizione peggiorativa. Ma andiamo con ordine. Avevo già riferito, su questo blog, dell’assurda disposizione introdotta nel decreto Cura Italia da un emendamento Fi, che, con il pretesto dell’emergenza, aveva aumentato in via definitiva, cioè per sempre, a prescindere dalla Covid, i limiti quantitativi e temporali fissati per il deposito temporaneo di, il deposito cioè deipresso il luogo di produzione per il tempo strettamente necessario all’avvio a smaltimento o recupero e che, proprio per questa provvisorietà, in Italia può essere effettuato liberamente, in deroga alla regola comunitaria per cui ...