Mascherine | dalla Campania alla Calabria | ecco dove sono sempre obbligatorie all’aperto

(Di sabato 26 settembre 2020) Dopo la crescita dei contagi, il governatore De Luca ha firmato un’ordinanza valida fino al 4 ottobre. Provvedimento analogo in. Ma anche a Genova, Foggia e Formia

Dimenticavamo, quasi, di menzionare per oggi un puntuale sciopero dei mezzi pubblici (indetto dall'Usb dei trasporti ... Saranno vagliati uno per uno (al termo scanner) e dovranno avere la mascherina.Sarebbero più di 20 i nuovi positivi al Covid, per un totale di oltre 70 persone contagiate, a Orune, il paese barbaricino dove il sindaco Pietro Deiana ha imposto nei giorni scorsi un semi-lockdown: ...