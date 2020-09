Mascherine all'aperto, dove sono già obbligatorie in Italia (Di sabato 26 settembre 2020) Obbligo di Mascherine anche all’aperto e minacce di nuovi lockdown: così regioni e comuni tentano di arginare l’aumento dei casi di coronavirus in Italia affidandosi ad ordinanze ad hoc per limitare assembramenti e garantire la sicurezza sanitaria. Alle parole del governatore della Campania Vincenzo De Luca, che ieri aveva minacciato un ritorno al lockdown nel caso aumentino ancora i contagiati, oggi fanno seguito quelle del presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì - ha detto -. Se continuiamo ad avere piena coscienza che il coronavirus è ancora presente fra noi, ce la faremo, che vuol dire cose molto semplici. Continuare ad avere precauzioni e cautele perché questo è il modo di tornare a vivere, lavorare, investire e anche ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 26 settembre 2020) Obbligo dianche all’e minacce di nuovi lockdown: così regioni e comuni tentano di arginare l’aumento dei casi di coronavirus inaffidandosi ad ordinanze ad hoc per limitare assembramenti e garantire la sicurezza sanitaria. Alle parole del governatore della Campania Vincenzo De Luca, che ieri aveva minacciato un ritorno al lockdown nel caso aumentino ancora i contagiati, oggi fanno seguito quelle del presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì - ha detto -. Se continuiamo ad avere piena coscienza che il coronavirus è ancora presente fra noi, ce la faremo, che vuol dire cose molto semplici. Continuare ad avere precauzioni e cautele perché questo è il modo di tornare a vivere, lavorare, investire e anche ...

