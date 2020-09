Mascherina obbligatoria all’aperto in Campania (Di sabato 26 settembre 2020) In Campania, dal 25 Settembre fino almeno al 4 Ottobre, è obbligatorio indossare la Mascherina, a prescinde dalla distanza interpersonale. Vincenzo De Luca ha firmato ieri l’ordinanza in cui si invitano i cittadini al massimo rispetto delle regole, al fine di evitare una seconda ondata e la chiusura progressiva delle attività economiche. Come la Campania, anche altre regioni stanno correndo ai ripari, come la Calabria e la Liguria, ma le ordinanze continuano a moltiplicarsi e nei prossimi giorni non si esclude di applicare questa restrizione anche in altre regioni con più contagi. “Stare senza Mascherina è un lusso che non possiamo consentirci. Le alternative sono drammaticamente semplici, o decidiamo di convivere con il covid fino all’arrivo del vaccino tra 10 mesi, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 settembre 2020) In, dal 25 Settembre fino almeno al 4 Ottobre, è obbligatorio indossare la, a prescinde dalla distanza interpersonale. Vincenzo De Luca ha firmato ieri l’ordinanza in cui si invitano i cittadini al massimo rispetto delle regole, al fine di evitare una seconda ondata e la chiusura progressiva delle attività economiche. Come la, anche altre regioni stanno correndo ai ripari, come la Calabria e la Liguria, ma le ordinanze continuano a moltiplicarsi e nei prossimi giorni non si esclude di applicare questa restrizione anche in altre regioni con più contagi. “Stare senzaè un lusso che non possiamo consentirci. Le alternative sono drammaticamente semplici, o decidiamo di convivere con il covid fino all’arrivo del vaccino tra 10 mesi, ...

SkyTG24 : Coronavirus Campania, da oggi obbligatoria la mascherina all’aperto - fanpage : Da oggi obbligo di mascherina all’aperto in Campania tutto il giorno: ordinanza di De Luca - repubblica : Coronavirus, in Liguria 108 nuovi casi, a Genova mascherina obbligatoria in centro storico [aggiornamento delle 20:… - 8_ferro : RT @fdragoni: Vincenzo #DeLuca -quello che la mascherina è obbligatoria all'aperto 'se no si contano per le strade i morti di #covid'- gove… - FredericKK007 : RT @Camillamariani4: Non è fantastico quando confermi un politico alle urne, e lui diventa immediatamente operativo nel ficcartela in culo,… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherina obbligatoria Ecco dove è obbligatoria la mascherina anche all’aperto: l’elenco delle città Fanpage.it Se la mascherina a Foggia è d'obbligo

La saggezza della folla in questi casi trasmette timore perché la risposta generale al coronavirus non si accompagna all’intelligenza collettiva che pure permea la teoria sociologica. Non meno inquiet ...

Coronavirus, proroga dello stato d’emergenza: cosa accadrebbe

Se il prolungamento dello stato d’emergenza era dato come una possibilità soltanto qualche giorno fa, adesso, con l’avvicinarsi della scadenza del 15 ottobre si fa sempre più concreto. Il governo sta ...

La saggezza della folla in questi casi trasmette timore perché la risposta generale al coronavirus non si accompagna all’intelligenza collettiva che pure permea la teoria sociologica. Non meno inquiet ...Se il prolungamento dello stato d’emergenza era dato come una possibilità soltanto qualche giorno fa, adesso, con l’avvicinarsi della scadenza del 15 ottobre si fa sempre più concreto. Il governo sta ...