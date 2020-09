Mario Biondi, è nata la sua nona figlia: un nome originale e la prima foto (Di sabato 26 settembre 2020) Mario Biondi è diventato di nuovo papà: è nata la sua nota figlia. Il cantante aveva annunciato l’arrivo della piccola qualche mese fa, cogliendo tutti un po’ di sorpresa visto che la sua famiglia si sarebbe allargata ulteriormente dopo otto figli. Proprio così, Biondi ha una famiglia enorme e allargata non solo perché sono numericamente … L'articolo Mario Biondi, è nata la sua nona figlia: un nome originale e la prima foto proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 26 settembre 2020)è diventato di nuovo papà: èla sua nota. Il cantante aveva annunciato l’arrivo della piccola qualche mese fa, cogliendo tutti un po’ di sorpresa visto che la sua famiglia si sarebbe allargata ulteriormente dopo otto figli. Proprio così,ha una famiglia enorme e allargata non solo perché sono numericamente … L'articolo, èla sua: une laproviene da Gossip e Tv.

TuriCaggegi : Mario Biondi papà per la nona volta: è nata Mariaetna – #Etna - chocolateradio3 : INCOGNITO ft. Mario Biondi' - Lowdown - yujincaramella : non mia madre che ascolta mario biondi a quest'ora e io non posso mettere ily a tutto volume - zazoomblog : Mario Biondi papà per la nona volta: è nata Mariaetna - #Mario #Biondi #volta: #Mariaetna - radiosiciliarse : Mario Biondi - Rivederti - Italian Version -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Biondi Mario Biondi papà per la nona volta: è nata Mariaetna DiLei Vip Visualizza la copertura completa su Google News Mario Biondi, è nata la sua nona figlia: un nome originale e la prima foto

Mario Biondi è diventato di nuovo papà: è nata la sua nota figlia. Il cantante aveva annunciato l’arrivo della piccola qualche mese fa, cogliendo tutti un po’ di sorpresa visto che la sua famiglia si ...

Mario Biondi papà per la nona volta: è nata Mariaetna

Mario Biondi è diventato papà per la nona volta. Il cantante ha annunciato su Facebook la nascita della piccola Mariaetna arrivata ad allargare ulteriormente la splendida famiglia di Mario. “Oggi 26 s ...

Mario Biondi è diventato di nuovo papà: è nata la sua nota figlia. Il cantante aveva annunciato l’arrivo della piccola qualche mese fa, cogliendo tutti un po’ di sorpresa visto che la sua famiglia si ...Mario Biondi è diventato papà per la nona volta. Il cantante ha annunciato su Facebook la nascita della piccola Mariaetna arrivata ad allargare ulteriormente la splendida famiglia di Mario. “Oggi 26 s ...