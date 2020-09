Maria De Filippi | sganciata la bomba La voce è clamorosa ma “qualcuno già storce il naso”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 26 settembre 2020) Grossa novità in vista per la regina di Mediaset,De. La conduttrice televisiva è pronta infatti a ritornare su Rai 1 in una veste speciale. Come confermato anche dalla stessa Mara Venier, tra non molto la collega sarà ospite di ‘Domenica In’. A quanto pare, il suo approdo in studio dovrebbe avvenire in vista di un importante evento che sarà trasmesso sul primo canale della televisione pubblica italiana. Assieme a, ci saranno alla conduzione Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia. Nonostante i telespettatori siano molto felici di questo futuro dialogo tra l’amatissima Venier e la De, non tutti sono proprio entusiasti di questa notizia. Il suo arrivo non è infatti ben visto da molti, non a caso già in passato è saltato diverse ...