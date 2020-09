Marco Liorni | non solo Italia Sì | quale sarà il suo futuro?

Leggi su youmovies

(Di sabato 26 settembre 2020) Questo articolo, nonSì:sarà il suo? . Ildiè senza alcun dubbio argomento di discussione in casa Rai. Altro programma per lui oltre a ‘Sì’?è senza alcun dubbio uno dei personaggi maggiormente di punta della Rai. Il conduttore sta portando avanti in queste settimane due programmi, che per lui sono davvero due importanti avventure: …