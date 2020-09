NapoliSoccerNET : Maran: 'Concentriamoci sul lavoro quotidiano' #ForzaNapoliSempre #SSCNapoli #SerieATIM -

Ultime Notizie dalla rete : Maran Concentriamoci

NAPOLI - Rolando Maran, allenatore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli: "Agli indisponibili Sturaro, Cassata, Criscito e Jagiello ...Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. «Sarei un pazzo a mettermi a parlare di questa cosa in un momento in questo momento». Nella conferenza stampa a Pegli, Rolando Maran ha c ...