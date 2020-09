Manchester United | Solskjaer | «Brighton? Dopo il 2-2…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 26 settembre 2020) Ole-Gunnarha commentato la vittoria conquistata in casa del: le parole del tecnico delOle-Gunnar, allenatore del, ha commentato la vittoria conquistata in casa del. «Quando hanno messo dentro il 2-2 mi sono detto “Ok, abbiamo perso due punti o forse ne meritavamo semplicemente uno”. Non credo meritassimo di più.il primo gol loro abbiamo cominciato a giocare ed è una cosa importante per noi rispetto alla scorsa stagione dove abbiamo pareggiato molto. Eravamo la squadra con meno sconfitte, escluso il Liverpool, ma i pari erano davvero troppi». Leggi su Calcionews24.com