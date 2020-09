Maltempo | tromba d’aria a Rosignano | il bilancio è pesante | con quasi cento appartamenti danneggiati

(Di sabato 26 settembre 2020)e otto feriti: è questo lo spaventosodellad’aria che si è abbattuta ieri sera, intorno alle ore 20:30, sul comune diMarittimo (Livorno). A diffondere i numeri è stato il sindaco Daniele Donati, al termine di un sopralluogo. Lad’aria ha colpito la zona del Lillatro e dei Palazzoni aSolvay, abbattendo alberi e provocando gravi danni a cose e persone. Dopo le prime segnalazioni dei residenti, sono intervenuti sul posto carabinieri, agenti della polizia municipale, vigili del fuoco e oltre 100 volontari, che hanno liberato le strade da rami e detriti per permettere l’accesso dei mezzi di soccorso. Sul posto anche la Protezione Civile e ...

Sono più di mille gli interventi di soccorso effettuati dai vigili del fuoco per il maltempo che da ieri sta interessando in particolare il Nord Italia e il versante tirrenico. Lombardia, Emilia-Romag ...Il maltempo investe la penisola,causando danni e feriti. A Rosignano, nel Livornese, una tromba d'aria ha causato il ferimento di 2 persone. Un militare della Guardia costiera è diosperso in mare nell ...