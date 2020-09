Maltempo, tromba d’aria a Rosignano: 8 persone ferite, gravi danni ad abitazioni, auto e strutture [FOTO] (Di sabato 26 settembre 2020) La giornata di forte Maltempo di ieri, venerdì 25 settembre, si è conclusa con una forte tromba d’aria nella zona del Lillatro e dei Palazzoni a Rosignano Solvay (Livorno). Sette abitazioni, diverse auto e alcune strutture, tra cui la tensostruttura e il ristorante del Circolo Canottieri Solvay, hanno subito gravi danni, con delle strade bloccate a causa della caduta di pini, come dimostrano le FOTO della gallery scorrevole in alto (oltre alle vie della zona, Via Aurelia è rimasta chiusa in direzione sud). Sono rimaste ferite otto persone: due si trovano all’ospedale di Livorno, quattro all’ospedale di Cecina e due, in stato di choc, sono state ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020) La giornata di fortedi ieri, venerdì 25 settembre, si è conclusa con una forted’aria nella zona del Lillatro e dei Palazzoni aSolvay (Livorno). Sette, diversee alcune, tra cui la tensostruttura e il ristorante del Circolo Canottieri Solvay, hanno subito, con delle strade bloccate a causa della caduta di pini, come dimostrano ledella gallery scorrevole in alto (oltre alle vie della zona, Via Aurelia è rimasta chiusa in direzione sud). Sono rimasteotto: due si trovano all’ospedale di Livorno, quattro all’ospedale di Cecina e due, in stato di choc, sono state ...

emergenzavvf : #Maltempo #Salerno, dal mattino oltre 40 interventi svolti dai #vigilidelfuoco: una tromba d’aria si è abbattuta su… - Agenzia_Ansa : #Maltempo sull'Italia: vento e pioggia. Neve al nord e sul Gran Sasso. Tromba d'aria a Rosignano: due feriti #ANSA - SkyTG24 : Maltempo in Italia, tromba d’aria a Rosignano e scuole chiuse a Napoli - patriziagatto3 : RT @emergenzavvf: #Maltempo #Livorno, per tutta la notte #vigilidelfuoco al lavoro dopo la tromba d'aria che ha colpito Cecina e Rosignano.… - the_mindflayer : RT @beabri: #Napoli, oggi: una tromba d'aria si è abbattuta sulla città, con danni enormi ad alberi ed edifici. In Veneto la grandine ha d… -