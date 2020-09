Maltempo | tornado a Rosignano | si valuta lo stato di calamità | ancora gravi 2 dei feriti

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 26 settembre 2020) Vigili del fuoco, uomini della Protezione civile e volontari al lavoro aSolvay, sulla costa sud di Livorno, per rimuovere le macerie e mettere in sicurezza le strutture danneggiate dalche ieri sera ha colpito la cittadina costiera. “Ho parlato sia con la Regione Toscana che con i parlamentari di zona di tutti gli schieramenti affinché venga fatto qualcosa di fronte a quanto accaduto ieri. La Regione stando la richiesta dellodi calamità naturale anche per poter poi meglio calibrare quelli che saranno gli interventi sul territorio,” ha spiegato il sindaco Daniele Donati. Sonoricoverati in prognosi riservata all’ospedale di Livorno il maestro di tennis del circolo tennis Canottieri diSolvay e uno dei ...