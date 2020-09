Maltempo, peggioramento in Campania: prorogata l’allerta meteo (Di sabato 26 settembre 2020) Ancora una proroga per l’allerta meteo in Campania. Lo ha reso noto Protezione civile della Regione Campania che dalle 6 di domani mattina fino alle 6 di lunedì mattina ha innalzato il livello di criticità ad ‘arancione’. Al momento è già in atto un’allerta meteo, fino alle 6 di domenica mattina, di livello ‘giallo’. Si prevedono “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di forte intensità, dalla tarda mattinata di domani. Venti da Sud-Sud-Ovest forti o molto forti con raffiche, in attenuazione dal pomeriggio di domenica. Mare agitato o molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte”. Un quadro che darà luogo a un rischio idrogeologico diffuso con i seguenti possibili scenari di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 26 settembre 2020) Ancora una proroga per l’allertain. Lo ha reso noto Protezione civile della Regioneche dalle 6 di domani mattina fino alle 6 di lunedì mattina ha innalzato il livello di criticità ad ‘arancione’. Al momento è già in atto un’allerta, fino alle 6 di domenica mattina, di livello ‘giallo’. Si prevedono “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di forte intensità, dalla tarda mattinata di domani. Venti da Sud-Sud-Ovest forti o molto forti con raffiche, in attenuazione dal pomeriggio di domenica. Mare agitato o molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte”. Un quadro che darà luogo a un rischio idrogeologico diffuso con i seguenti possibili scenari di ...

