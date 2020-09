Maltempo e freddo nel Lazio: la neve imbianca le località montane [FOTO] (Di sabato 26 settembre 2020) Uno scenario che nel Lazio non si vedeva da anni in questo periodo: la notte scorsa la neve ha imbiancato diverse località montane. Il manto bianco è comparso intorno ai 1800-2000 metri in provincia di Frosinone, accompagnato da un crollo termico. Per monitorare il Maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: Satelliti Satelliti Animati Situazione Fulminazioni Radar L'articolo Maltempo e freddo nel Lazio: la neve imbianca le località montane FOTO Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020) Uno scenario che nelnon si vedeva da anni in questo periodo: la notte scorsa lahato diverse località. Il manto bianco è comparso intorno ai 1800-2000 metri in provincia di Frosinone, accompagnato da un crollo termico. Per monitorare ilin atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: Satelliti Satelliti Animati Situazione Fulminazioni Radar L'articolonel: lale localitàMeteo Web.

chiaschi : RT @rrtvln: Con 13 gradi a #Settembre si può fare l' #AlberodiNatale ? #freddo #BuongiornoATutti #26settembre #maltempo #Gennembre - rrtvln : Con 13 gradi a #Settembre si può fare l' #AlberodiNatale ? #freddo #BuongiornoATutti #26settembre #maltempo #Gennembre - trashloger : @sailor_snickers A me il “maltempo” e il freddo mettono buonumore ??????? - TG24info : #Sora - L'autunno irrompe a gamba tesa: freddo, #Grandine e prima neve sulle montagne - - meteogiornaleit : Meteo lungo termine ESTREMO. No? Arriva il freddo, ci sarà maltempo e poi... altro caldo. Ma non finisce qui. Nuove… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo freddo Meteo Italia, Ottobre col BOTTO: freddo, poi caldo, anche forte MALTEMPO Meteo Giornale Previsioni METEO VIDEO di lunedì 28 settembre sull'Italia

Temperature in calo, massime tra 14 e 19. Temperature in calo, massime tra 18 e 22. Sud. Piogge e temporali sulla Campania, a tratti anche di forte intensità, in estensione alle altre regioni. Previsi ...

METEO MILANO – Stop al MALTEMPO con tempo più stabile, ma con qualche nube; ecco le previsioni

Le condizioni meteorologiche tendono verso un deciso miglioramento su tutta la Lombardia in questo fine settimana. La rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali ha favorito un inizio di gio ...

Temperature in calo, massime tra 14 e 19. Temperature in calo, massime tra 18 e 22. Sud. Piogge e temporali sulla Campania, a tratti anche di forte intensità, in estensione alle altre regioni. Previsi ...Le condizioni meteorologiche tendono verso un deciso miglioramento su tutta la Lombardia in questo fine settimana. La rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali ha favorito un inizio di gio ...