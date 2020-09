Maltempo: Capri ancora isolata, onde fino a 3 metri (Di sabato 26 settembre 2020) Dopo la violenta ondata di Maltempo che si è abbattuta la scorsa notte sull’isola di Capri, nonostante una breve tregua, le onde continuano a persistere fino a un’altezza di circa 3 metri: restano di conseguenza ancora sospese tutte le corse marittime per la terraferma e per l’isola. Nelle prossime ore la situazione potrebbe cambiare: è stato annunciato che a decidere le partenze dall’isola e da Napoli saranno gli stessi comandanti delle unità marittime, aliscafi, traghetti e navi Caremar. Saranno loro a stabilire se le condizioni del mare potranno consentire la traversata in sicurezza.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020) Dopo la violenta ondata diche si è abbattuta la scorsa notte sull’isola di, nonostante una breve tregua, lecontinuano a persisterea un’altezza di circa 3: restano di conseguenzasospese tutte le corse marittime per la terraferma e per l’isola. Nelle prossime ore la situazione potrebbe cambiare: è stato annunciato che a decidere le partenze dall’isola e da Napoli saranno gli stessi comandanti delle unità marittime, aliscafi, traghetti e navi Caremar. Saranno loro a stabilire se le condizioni del mare potranno consentire la traversata in sicurezza.L'articolo Meteo Web.

