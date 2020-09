Maltempo: allerta arancione in sei regioni al Centro-Sud. Violenta mareggiata a Capri, turisti bloccati sull’isola (Di sabato 26 settembre 2020) La vasta area di bassa pressione che investe l`Europa Centro-meridionale, sarà responsabile di un nuovo impulso perturbato che interesserà la nostra Penisola a partire dalla tarda serata e dalla notte di oggi. Atteso quindi spiccato Maltempo dapprima sulla Sardegna, in estensione, domani, al resto del Centro-Sud e all`Emilia-Romagna, accompagnato anche da un`intensa ventilazione sulle due isole maggiori e sul resto del meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d`intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l`attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello emesso nella giornata di ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 26 settembre 2020) La vasta area di bassa pressione che investe l`Europa-meridionale, sarà responsabile di un nuovo impulso perturbato che interesserà la nostra Penisola a partire dalla tarda serata e dalla notte di oggi. Atteso quindi spiccatodapprima sulla Sardegna, in estensione, domani, al resto del-Sud e all`Emilia-Romagna, accompagnato anche da un`intensa ventilazione sulle due isole maggiori e sul resto del meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d`intesa con lecoinvolte - alle quali spetta l`attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello emesso nella giornata di ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del ...

