Malore mentre sale in bici sul monte: morto Renato, re degli alberghi (Di sabato 26 settembre 2020) È morto oggi pomeriggio mentre percorreva in bicicletta la sp 10 ad Alano di Piave, Belluno, salendo verso il monte Tomba, Renato Cattai, 64enne residente a Jesolo, Venezia, . L'uomo è caduto a terra, ... Leggi su leggo (Di sabato 26 settembre 2020) Èoggi pomeriggiopercorreva incletta la sp 10 ad Alano di Piave, Belluno,ndo verso ilTomba,Cattai, 64enne residente a Jesolo, Venezia, . L'uomo è caduto a terra, ...

nuova_venezia : L'albergatore presidente di Federconsorzi stroncato da un malore in sella alla sua bici. Aveva 64 anni. Lascia la f… - teresacapitanio : Malore improvviso mentre è al bar Pensionato muore a Castel Rozzone - webecodibergamo : Malore improvviso mentre è al bar Pensionato muore a Castel Rozzone - PalermoToday : Corso Calatafimi, si sente male mentre passeggia in strada: morto un uomo - newsbiella : Colto da malore fatale mentre sta entrando in ospedale per alcune analisi. Muore pensionato -

Ultime Notizie dalla rete : Malore mentre Malore mentre sale in bici sul monte Tomba: morto Renato, re degli alberghi Il Mattino Malore mentre sale in bici sul monte Tomba: morto Renato, re degli alberghi

È morto oggi pomeriggio mentre percorreva in bicicletta la sp 10 ad Alano di Piave (Belluno) salendo verso il Monte Tomba, Renato Cattai, 64enne residente a Jesolo (Venezia). L'uomo è caduto a terra, ...

Stroncato mentre sale in bici sul monte Tomba: morto Renato Cattai, albergatore e presidente di Federconsorzi

È morto oggi pomeriggio mentre percorreva in bicicletta la sp 10 ad Alano di Piave (Belluno) salendo verso il Monte Tomba, Renato Cattai, 64enne residente a Jesolo (Venezia). L'uomo è caduto a terra, ...

È morto oggi pomeriggio mentre percorreva in bicicletta la sp 10 ad Alano di Piave (Belluno) salendo verso il Monte Tomba, Renato Cattai, 64enne residente a Jesolo (Venezia). L'uomo è caduto a terra, ...È morto oggi pomeriggio mentre percorreva in bicicletta la sp 10 ad Alano di Piave (Belluno) salendo verso il Monte Tomba, Renato Cattai, 64enne residente a Jesolo (Venezia). L'uomo è caduto a terra, ...