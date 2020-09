M5S, Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove): “La ‘crisi identitaria’ evocata da Di Battista? Non esiste. Imbarazzante parlarne dopo il sì al taglio” (Di sabato 26 settembre 2020) E’ vero che il Movimento 5 stelle attraversa una profonda “crisi identitaria” come ha detto Alessandro Di Battista, il giorno dopo le elezioni regionali e il referendum sul taglio dei parlamentari? Secondo Marco Travaglio, nel suo intervento settimanale durante ‘Accordi&Disaccordi’, il talk show politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda tutti i venerdì alle 22.45 sul Nove, assolutamente no. dopo aver ascoltato il militante grillino, la domanda è questa: “E quindi? Si dovrebbe andare avanti come prima? A strillare nelle piazze: ‘Abbiamo un sogno”, ma senza avere i numeri per realizzarlo?”. Per il direttore de Il Fatto Quotidiano “è abbastanza Imbarazzante sentire Di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) E’ vero che il Movimento 5 stelle attraversa una profonda “crisi identitaria” come ha detto Alessandro Di, il giornole elezioni regionali e il referendum sul taglio dei parlamentari? Secondo Marco, nel suo intervento settimanale durante ‘Accordi&Disaccordi’, il talk show politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda tutti i venerdì alle 22.45 sul, assolutamente no.aver ascoltato il militante grillino, la domanda è questa: “E quindi? Si dovrebbe andare avanti come prima? A strillare nelle piazze: ‘Abbiamo un sogno”, ma senza avere i numeri per realizzarlo?”. Per il direttore de Il Fatto Quotidiano “è abbastanzasentire Di ...

