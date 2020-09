M5S, per la rivoluzione la Rete da sola non basta più. Occorrono sedi locali per recuperare lo spirito dei Meet-up (Di sabato 26 settembre 2020) Il percorso politico del Movimento 5 Stelle è ad una svolta, e questo momento storico va affrontato da tutti con grande senso di responsabilità, perché le conseguenze – positive o negative – della nostra evoluzione incideranno fortemente sulle vite di tutti i cittadini italiani nei prossimi decenni. Il M5S ha rivoluzionato la politica e la società italiana con un percorso unico, partendo dal basso, e realizzando non solo riforme che venivano definite da decenni “impossibili”, ma anche una rivoluzione culturale legata a valori etici irrinunciabili eppure fuori moda in Italia: l’onestà, la trasparenza, l’attenzione autentica agli interessi dei cittadini, il rifiuto della politica come professione. Oggi abbiamo portato a segno una vittoria storica, il taglio dei parlamentari, ed una sconfitta importante alle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 26 settembre 2020) Il percorso politico del Movimento 5 Stelle è ad una svolta, e questo momento storico va affrontato da tutti con grande senso di responsabilità, perché le conseguenze – positive o negative – della nostra evoluzione incideranno fortemente sulle vite di tutti i cittadini italiani nei prossimi decenni. Il M5S ha rivoluzionato la politica e la società italiana con un percorso unico, partendo dal basso, e realizzando non solo riforme che venivano definite da decenni “impossibili”, ma anche unaculturale legata a valori etici irrinunciabili eppure fuori moda in Italia: l’onestà, la trasparenza, l’attenzione autentica agli interessi dei cittadini, il rifiuto della politica come professione. Oggi abbiamo portato a segno una vittoria storica, il taglio dei parlamentari, ed una sconfitta importante alle ...

