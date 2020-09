M5S: Ferrara, ‘crescere per portare avanti lavoro cambiamento’ (Di sabato 26 settembre 2020) Roma, 26 set. (Adnkronos) – “Voglio ringraziare Vito Crimi per il lavoro che sta facendo per il Movimento 5 Stelle. Siamo impegnati, oltre che in un necessario processo di riorganizzazione interna per evolverci e crescere, a portare avanti con orgoglio il lavoro di cambiamento di questo Paese che abbiamo avviato solo due anni fa. Un lavoro che per noi è un inestimabile patrimonio da difendere”. Lo afferma il senatore M5S Gianluca Ferrara.L'articolo M5S: Ferrara, ‘crescere per portare avanti lavoro cambiamento’ Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020) Roma, 26 set. (Adnkronos) – “Voglio ringraziare Vito Crimi per ilche sta facendo per il Movimento 5 Stelle. Siamo impegnati, oltre che in un necessario processo di riorganizzazione interna per evolverci e crescere, acon orgoglio ildi cambiamento di questo Paese che abbiamo avviato solo due anni fa. Unche per noi è un inestimabile patrimonio da difendere”. Lo afferma il senatore M5S Gianluca.L'articolo M5S:, ‘crescere percambiamento’ Meteo Web.

M5S_Europa : Ieri la @EU_Commission ha presentato la proposta per il nuovo Patto su #immigrazione e #asilo. @LFerraraM5S ci spi… - zazoomblog : M5S: Ferrara crescere per portare avanti lavoro cambiamento - #Ferrara #crescere #portare #avanti - zazoomblog : M5S: Ferrara ‘crescere per portare avanti lavoro cambiamento’ - #Ferrara #‘crescere #portare #avanti… - TV7Benevento : M5S: Ferrara, 'crescere per portare avanti lavoro cambiamento'... - isadoralarosa : RT @MPenikas: @IlConte50919IT @isadoralarosa @erretti42 @NapolitanoIda @GMarchignoli @SHIN_Fafnhir @ApriGli_Occhi @Andyesti @gioanah @klyzy… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Ferrara M5S: Ferrara, 'crescere per portare avanti lavoro cambiamento' Affaritaliani.it M5S: Ferrara, 'crescere per portare avanti lavoro cambiamento'

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Voglio ringraziare Vito Crimi per il lavoro che sta facendo per il Movimento 5 Stelle. Siamo impegnati, oltre che in un necessario processo di riorganizzazione interna per ...

"Hanno paura a candidarsi contro la Raggi: Meloni e Salvini stanno litigando sul nome" Ferrara (M5S)

Si è detto orgoglioso di quello che i 5 Stelle stanno portando avanti a Roma, nonostante le critiche da parte di stampa e opposizioni. Probabilmente dalla parte della destra, Meloni e Salvini si stann ...

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Voglio ringraziare Vito Crimi per il lavoro che sta facendo per il Movimento 5 Stelle. Siamo impegnati, oltre che in un necessario processo di riorganizzazione interna per ...Si è detto orgoglioso di quello che i 5 Stelle stanno portando avanti a Roma, nonostante le critiche da parte di stampa e opposizioni. Probabilmente dalla parte della destra, Meloni e Salvini si stann ...