Luna, accordo Italia-USA per la missione Artemis: “Importante partnership”, vale 1 miliardo di euro (Di sabato 26 settembre 2020) “Ci vedremo sulla Luna prossimamente“. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, ha salutato con una battuta l’amministratore della NASA Jim Bridenstine dopo la firma dell’accordo tra Italia e Usa sulla missione Artemis. “Sarebbe fantastico“, gli ha risposto Bridenstine. La dichiarazione d’intenti e’ stata firmata ieri a Palazzo Chigi da Fraccaro, in collegamento con Bridenstine. L’Italia e’ il primo Paese europeo a firmare con gli Stati Uniti un accordo bilaterale sull’esplorazione Lunare. “Ammonta potenzialmente a circa 1 miliardo di euro per l’industria nazionale l’intesa ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020) “Ci vedremo sullaprossimamente“. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, ha salutato con una battuta l’amministratore della NASA Jim Bridenstine dopo la firma dell’trae Usa sulla. “Sarebbe fantastico“, gli ha risposto Bridenstine. La dichiarazione d’intenti e’ stata firmata ieri a Palazzo Chigi da Fraccaro, in collegamento con Bridenstine. L’e’ il primo Paesepeo a firmare con gli Stati Uniti unbilaterale sull’esplorazionere. “Ammonta potenzialmente a circa 1diper l’industria nazionale l’intesa ...

