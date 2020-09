L@p Asilo 31: “Contagi nel centro migranti, strumentalizzazione politica spregevole” (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di L@p Asilo 31 sulla questione della struttura che ospita i migranti in Via Cocchia. “La strumentalizzazione politica che si sta facendo in relazione ai contagi avvenuti nel centro di Via Cocchia a fini meramente propagandistici è a dir poco spregevole. Un sindaco con senso delle istituzioni dovrebbe mantenere cautela e non aizzare la paura delle persone alimentando le tensioni di una vicenda che è già molto delicata di per sé. Esiste scarsità di informazioni e mancanza di chiarezza a partire dalla Prefettura, si sta dando risalto soltanto al contagio degli ospiti del centro ma non si chiarisce e non si approfondisce da quanto tempo il gestore e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di L@p31 sulla questione della struttura che ospita iin Via Cocchia. “Lache si sta facendo in relazione ai contagi avvenuti neldi Via Cocchia a fini meramente propagandistici è a dir poco spregevole. Un sindaco con senso delle istituzioni dovrebbe mantenere cautela e non aizzare la paura delle persone alimentando le tensioni di una vicenda che è già molto delicata di per sé. Esiste scarsità di informazioni e mancanza di chiarezza a partire dalla Prefettura, si sta dando risalto soltanto al contagio degli ospiti delma non si chiarisce e non si approfondisce da quanto tempo il gestore e ...

