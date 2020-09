Longo Borghini bronzo: 'Grazie alle mie compagne dell'Italia' (Di sabato 26 settembre 2020) Dopo la cavalcata trionfale dell'olandese Anna van der Breggen. Elisa Longo Borghini si gode il bronzo al Mondiale donne di Imola. Il tutto nonostante la medaglia d'argento sia sfumata nello sprint ... Leggi su gazzetta (Di sabato 26 settembre 2020) Dopo la cavalcata trionfale'olandese Anna van der Breggen. Elisasi gode ilal Mondiale donne di Imola. Il tutto nonostante la medaglia d'argento sia sfumata nello sprint ...

Eurosport_IT : SUPER LONGO BORGHINI! L'azzurra si prende il bronzo nella prova in linea iridata?? Doppietta olandese: vince Anna… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Ciclismo, Mondiale donne: assolo di Van der Breggen. Dominio Olanda, bronzo per Elisa Longo Borghini - Laemmedimarco : RT @vitasportivait: ??????? #Ciclismo | #Imola2020 ?? NOTEVOLE ELISA LONGO BORGHINI ?????? La 28enne azzurra torna sul terzo gradino del podio… - vitasportivait : ??????? #Ciclismo | #Imola2020 ?? NOTEVOLE ELISA LONGO BORGHINI ?????? La 28enne azzurra torna sul terzo gradino del po… - fra_contarin : Bravissima Longo Borghini Ma mi aspettavo qualcosa in più -