Lombardia Coronavirus oggi: il bollettino della Regione per il 26 settembre (Di sabato 26 settembre 2020) L'andamento dei contagi di Coronavirus oggi in Lombardia con i dati aggiornati della Regione dopo i 277 nuovi positivi e 2 decessi di ieri: 256 casi e 4 decessi La ripartizione dei casi positivi nelle province: Milano: 92, di cui 57 a Milano città; Bergamo: 25; Brescia: 27; Como: 10; Cremona: 7; Lecco: 4; Lodi: 6; Mantova: 9; Monza e Brianza: 26; Pavia: 5; Sondrio: 3; Varese: 41. Leggi anche: 26 settembre: il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi con i dati della Protezione Civile L'articolo proviene da nextQuotidiano.

