Livorno, la mareggiata investe gli storici bagni Pancaldi e li danneggia: il video

Il maltempo che ieri ha investito l'Italia non ha risparmiato nemmeno Livorno. Una forte mareggiata ha colpito gli storici bagni Pancaldi e Acquaviva, danneggiandoli. "Tutto lo staff sarà impegnato a pulire i detriti e mettere in sicurezza le zone danneggiate di tutto lo stabilimento, sia Pancaldi che Acquaviva", hanno scritto su Facebook dallo stabilimento. Una tromba d'aria, invece, ha colpito la zona del Lillatro e dei Palazzoni a Rosignano Solvay. Sette abitazioni, diverse auto e alcune strutture, tra cui la tensostruttura e il ristorante del Circolo Canottieri Solvay, hanno subito gravi danni, con delle strade bloccate a causa della caduta di pini (oltre alle vie della zona, Via Aurelia è rimasta chiusa in ...

