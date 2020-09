Liverpool | valanga di insulti per Neco Williams | costretto ad oscurare suo profilo Twitter

Leggi su itasportpress

(Di sabato 26 settembre 2020) Neppure una vittoria netta come quella ottenuta dalcontro il Lincoln City ha impedito al povero, calciatore 19enne dei Reds, di venire sommerso daglie dalle critiche dopo un errore che, alla fine, visto il 7-2 a favore dei suoi, è stato totalmente ininfluente.Brutto episodio capitato al ragazzino dell'Accademia delche è statoadil suoa causa dei troppi messaggi, non decisamente amichevoli.: social oscurati per troppiha perso palla sulla sua fascia e da quell'errore è arrivata la rete del rivale Edun. Un grave sbaglio, ...