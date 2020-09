LIVE VOLLEY – Casalmaggiore-Trento 1-1 (24-26, 25-22, 10-11), Serie A1 Femminile 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di sabato 26 settembre 2020) VBC Èpiù Casalmaggiore e Delta Despar Trentino si sfidano nell’anticipo della seconda giornata di Serie A1 Femminile 2020/2021 di VOLLEY. Casalmaggiore, dopo la sconfitta per 3-1 subita da Conegliano, proverà ad ottenere la prima vittoria stagionale sul campo di casa contro Trento, reduce dalla bella vittoria contro Brescia all’esordio nella massima Serie di campionato. L’appuntamento è alle ore 20.30 di sabato 26 settembre. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA SECONDA GIORNATA CLASSIFICA E RISULTATI Serie A1 Femminile ... Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) VBC Èpiùe Delta Despar Trentino si sfidano nell’anticipo della seconda giornata diA1di, dopo la sconfitta per 3-1 subita da Conegliano, proverà ad ottenere la prima vittoria stagionale sul campo di casa contro, reduce dalla bella vittoria contro Brescia all’esordio nella massimadi campionato. L’appuntamento è alle ore 20.30 di sabato 26 settembre. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA SECONDA GIORNATA CLASSIFICA E RISULTATIA1...

