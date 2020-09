LIVE – Venezia-Vicenza 1-0 | Serie B 2020 2021 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 26 settembre 2020) Alle 16:00 di sabato 26 settembrescenderanno in campo in occasione della prima giornata di. Derby veneto al Penzo: i lagunari di Paolo Zanetti ripartono con in testa l’obiettivo salvezza; dall’altra parte invece la neopromossa guidata da Domenico Di Carlo, che ha intenzione di ben figurare nel campionato cadetto. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI: Lezzerini; Ferrarini, Modolo, Ceccaroni, Felicioli: Fiordilino, Taugourdeau, Maleh; Aramu, Bocalon, Capello: Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Beruatto; Vandeputte, Pontisso, Cinelli, Dalmonte; Gori, Guerra AGGIORNA LA ...