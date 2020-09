LIVE – Treviso-Trento | Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

(Di sabato 26 settembre 2020) De’ Longhie Dolomiti Energiasi affrontano al PalaVerde nel match inaugurale della prima giornata del campionato diA1. Dopo aver scaldato i motori con la Supercoppa, il basket azzurro è pronto a ripartire. Quello tranon sarà uno scontro inedito, dato che proprio nel primo torneo dell’anno si sono affrontate già due volte, il bilancio indica un successo per parte. L’appuntamento è fissato per le ore 20.30 di sabato 26 settembre, su Sportface potrete seguire il match in tempo reale. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA

Associazione_DF : RT @20ennipaperoni: 300 vetrine del centro storico decorate, eventi di live painting, laboratori, mostre, appuntamenti. Se da oggi siete in… - 20ennipaperoni : 300 vetrine del centro storico decorate, eventi di live painting, laboratori, mostre, appuntamenti. Se da oggi siet… - MusicCws : #TheGlitchMob - #FortuneDays #CWS #experimenting #music #session #goodvibes #ableton #live #abletonlive #producer… - matteocorradi10 : Sabato sera si parte con le live scritte su @Gazzetta_it della @LegaBasketA Il mio primo match sarà… - chevitadimerdaa : live dal veneto 65% per zaia nel mio seggio in centro a treviso -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Treviso

Sportface.it

BARI, Sabato 26 settembre. anche a Bari si correrà la staffetta nazionale “Una squadra per la ricerca”, organizzata da “Città della Speranza” in sinergia con il Comando Forze Operative Terrestri di Su ...Non sarà un’edizione come le altre (per ovvie ragioni legate al momento), ma saprà sicuramente come farsi apprezzare nonostante le difficoltà. Stiamo parlando del Treviso Comic Book, il festival di fu ...