LIVE – Treviso-Trento 0-0 | Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

(Di sabato 26 settembre 2020) De’ Longhie Dolomiti Energiasi affrontano al PalaVerde nel match inaugurale della prima giornata del campionato diA1. Dopo aver scaldato i motori con la Supercoppa, il basket azzurro è pronto a ripartire. Quello tranon sarà uno scontro inedito, dato che proprio nel primo torneo dell’anno si sono affrontate già due volte, il bilancio indica un successo per parte. L’appuntamento è fissato per le ore 20.30 di sabato 26 settembre, su Sportface potrete seguire il match in tempo reale. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA0-0 20.20 – Buonasera e benvenuti alla ...

PianetaBasketIT : La prima partita della stagione di LegaBasket 2020/21: Treviso vs Trento. Chi vincerà? Palla a due alle 20:30:… - mariocastelli : RT @Eurosport_IT: Stasera riparte il campionato ?????? con l'anticipo delle 20.30 fra De'Longhi Treviso e Dolomiti Energia Trentino LIVE su ht… - DLabanti : RT @Eurosport_IT: Stasera riparte il campionato ?????? con l'anticipo delle 20.30 fra De'Longhi Treviso e Dolomiti Energia Trentino LIVE su ht… - AquilaBasketTN : RT @Eurosport_IT: Stasera riparte il campionato ?????? con l'anticipo delle 20.30 fra De'Longhi Treviso e Dolomiti Energia Trentino LIVE su ht… - Eurosport_IT : Stasera riparte il campionato ?????? con l'anticipo delle 20.30 fra De'Longhi Treviso e Dolomiti Energia Trentino LIVE… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Treviso

Sportface.it

Diretta Treviso Trento streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la 1^ giornata del campionato di basket Serie A1, squadre in campo al PalaVerde il 26 settembre. Diretta Tre ...La prima gara in programma per la stagione 2020-21 si gioca al PalaVerde di Treviso, dove si affrontano la De'Longhi di coach Menetti e la Dolomiti Energia Trentino di coach Brienza, alla presenza di ...