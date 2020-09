Live Torino-Atalanta 2-4 | De Roon cala subito il poker

(Di sabato 26 settembre 2020) Sabato di debutto all'Olimpico Grande: quello di Giampaolo sulla panchina granata nello stadio di casa e quello in campionato dell', che ha saltato la prima di campionato a...

SmorfiaDigitale : LIVE Torino-Atalanta 2-3: doppietta di Belotti, ma Gomez trascina la Dea -la dir... - Marathonbet_IT : Che partita pazzesca a #Torino tra i #granata e l'#Atalanta! I bergamaschi conducono per 2-3 all'inizio della ripre… - fcin1908it : LIVE SERIE A - Torino-Atalanta 2-3: inizia il secondo tempo - - SADherethere : RT @footballitalia: CHE PARTITA!!!! Torino 2-3 Atalanta (Belotti 43) - meisou_wander : RT @footballitalia: CHE PARTITA!!!! Torino 2-3 Atalanta (Belotti 43) -

Ultime Notizie dalla rete : Live Torino

Al Ferraris, seconda giornata di Serie A 2020/21 tra Sampdoria e Benevento: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live La Sampdoria scende in campo per la seconda giornata del campionato di Serie A ...Sabato di debutto all'Olimpico Grande Torino: quello di Giampaolo sulla panchina granata nello stadio di casa e quello in campionato dell'Atalanta, che ha saltato la prima di campionato ...