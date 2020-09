Live Cagliari-Lazio 0-1, diretta: Iniziata la ripresa, Simeone sbaglia a porta vuota (Di sabato 26 settembre 2020) 9' st Non concede spazi la squadra biancoceleste, che in fase di non possesso palla si chiude nella propria metà campo oscurando tutte le linee di passaggio del Cagliari. 8'... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 26 settembre 2020) 9' st Non concede spazi la squadra biancoceleste, che in fase di non possesso palla si chiude nella propria metà campo oscurando tutte le linee di passaggio del. 8'...

zazoomblog : Live Cagliari-Lazio 0-1 diretta: Lazzari la sblocca occasionissima per Milinkovic - #Cagliari-Lazio #diretta:… - Oddseliten : RT @co_nygaard: ????Cagliari - Lazio (LIVE) ??Joao Pedro to score @ 8.5 - co_nygaard : ????Cagliari - Lazio (LIVE) ??Joao Pedro to score @ 8.5 - ReDeeMcrIeR : RT @SkySport: Cagliari-Lazio 0-1 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE - SkySport : Cagliari-Lazio 0-1 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE -