L’Inter sfila alla Milano Fashion Week con una maglia da urlo | ecco la modella d’eccezione

Leggi su golssip

(Di sabato 26 settembre 2020) L'Inter si prende la scena e i riflettori anche in occasione dellae lo fa con la terza. Un successo strepitoso: le risposte e in consensi dei tifosi sui social sono stati estremamente positivi. Ginevra Mavilla,e influencer, ha indossato lanerazzurra abbinata ad un look di Hugo Boss eto per le vie milanesi con orgoglio. Pioggia di complimentie a Ginevra, amica delle sorelle Ferragni.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFkYgAVhFcU/"embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFkdVNfHSA5/"embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFhdSsgHUgZ/"embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CEcYBPwnEPp/" L’Inter ...