ROMA - Il Rennes vince in casa del St. Etienne e si porta in testa alla clasifica di Ligue 1 . La squadra di Stephan batte i biancoverdi 3-0 allo Stade Geoffroy-Guichard grazie alle reti di Aguerdi , ...

Ultime Notizie dalla rete : Ligue pari Ligue 1, pari tra Marsiglia e Metz. Il Rennes schiaccia il St. Etienne Corriere dello Sport.it Marsiglia-Metz 1-1

Finisce 1-1 la sfida tra Olympique Marsiglia e Metz, nella quinta partita della Ligue 1. Metz in vantaggio al minuto 70 con Niane. La rete del pareggio arriva grazie an un gol segnato da Sanson nei mi ...

Ligue 1, pari tra Marsiglia e Metz. Il Rennes schiaccia il St. Etienne

Nella sfida tra St. Etienne e Rennes i padroni di casa soffrono sin dall'inizio, mentre i rossoneri dominano in lungo e in largo. Gli ospiti passano in vantaggio al 33' con il gol di Aguerd, che su co ...

