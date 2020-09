Ligue 1 2020/2021: Rennes, il tris al Saint Etienne vale il primo posto in solitaria (Di sabato 26 settembre 2020) Colpo esterno del Rennes, che grazie al successo per 3-0 sul Saint Etienne si porta in vetta al campionato in solitaria, staccando proprio il club biancoverde, che resta fermo a 10 punti e trova la prima sconfitta stagionale. Gli uomini di Stephan conquistano i tre punti grazie alle reti di Aguerd, che al 33′ sblocca la gara, Guirassy, che al 54′ raddoppia segnando il terzo gol personale in campionato, e Hunou, che al 90′ cala il tris e chiude i conti. Rennes ancora imbattuto e leader della Ligue 1 2020/2021. Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) Colpo esterno del, che grazie al successo per 3-0 sulsi porta in vetta al campionato in, staccando proprio il club biancoverde, che resta fermo a 10 punti e trova la prima sconfitta stagionale. Gli uomini di Stephan conquistano i tre punti grazie alle reti di Aguerd, che al 33′ sblocca la gara, Guirassy, che al 54′ raddoppia segnando il terzo gol personale in campionato, e Hunou, che al 90′ cala ile chiude i conti.ancora imbattuto e leader della

