Liga 2020/2021: il Real Madrid rischia, ma passa 3-2 a Siviglia contro il Betis (Di sabato 26 settembre 2020) Il Real Madrid, dopo il pareggio a reti bianche della scorsa settimana contro la Real Sociedad, centra i suoi primi tre punti stagionali superando faticosamente 3-2 il Betis grazie alle reti di Valverde e Sergio Ramos e ad un autogol di Emerson nel match valevole per la seconda giornata de La Liga 2020/2021. I Blancos passano subito in vantaggio dopo soli 14 minuti di gioco con una bella inziativia di Federico Valverde, che riceve un assist di Karim Benzema e batte Joel Robles. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e, nel giro di due minuti, ribaltano completamente la gara con l’uno-due messo a segno da Aissa Mandi e William Carvalho. Nella ripresa, però, Emerson rovina tutto: al 58′ ... Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) Il, dopo il pareggio a reti bianche della scorsa settimanalaSociedad, centra i suoi primi tre punti stagionali superando faticosamente 3-2 ilgrazie alle reti di Valverde e Sergio Ramos e ad un autogol di Emerson nel match valevole per la seconda giornata de La. I Blancosno subito in vantaggio dopo soli 14 minuti di gioco con una bella inziativia di Federico Valverde, che riceve un assist di Karim Benzema e batte Joel Robles. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e, nel giro di due minuti, ribaltano completamente la gara con l’uno-due messo a segno da Aissa Mandi e William Carvalho. Nella ripresa, però, Emerson rovina tutto: al 58′ ...

