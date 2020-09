Libano, si è dimesso il premier designato: era stato eletto 2 mesi fa (Di sabato 26 settembre 2020) Libano, si è dimesso il premier designato. Con un discorso in diretta tv, Mustapha Adib ha comunicato la decisione presa Solamente due mesi fa, il precedente esecutivo del Libano si era dimesso in seguito al disastro al porto di Beirut. A due mesi dalla designazione di Mustapha Adib come premier, sono arrivate anche le sue … L'articolo Libano, si è dimesso il premier designato: era stato eletto 2 mesi fa proviene da . Leggi su inews24 (Di sabato 26 settembre 2020), si èil. Con un discorso in diretta tv, Mustapha Adib ha comunicato la decisione presa Solamente duefa, il precedente esecutivo delsi erain seguito al disastro al porto di Beirut. A duedalla designazione di Mustapha Adib come, sono arrivate anche le sue … L'articolo, si èil: erafa proviene da .

cjmimun : Libano, il premier designato Mustapha Adib si e' dimesso Per lo stallo nelle trattative per un nuovo governo - fortunatigianni : RT @altreconomia: Dopo l’esplosione che ha sventrato #Beirut, la rabbia dei libanesi è montata ulteriormente. Il governo si è dimesso ma la… - GBussacchetti : l’epurazione mondiale della mafia Khazara ha raggiunto un punto di non ritorno;arresti, epurazioni negli USA e in A… - altreconomia : Dopo l’esplosione che ha sventrato #Beirut, la rabbia dei libanesi è montata ulteriormente. Il governo si è dimesso… -