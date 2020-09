L’eterno dilemma tra inganno e verità: piéce di Antonio Saccà al Teatro Petrolini di Roma (Di sabato 26 settembre 2020) Continua la stagione al Teatro Petrolini (in via Rubattino, 5, Roma,diretto da Paolo Gatti). E’ una stagione che alterna rappresentazioni di intrattenimento e rappresentazioni culturali, queste ultime sono state elaborate da Margarita Smirnova, con un doppio ciclo di testi di scrittori russi e ucraini : da Gogol a Dostoievskij a Cechov e presso che tutti i maggiori, non necessariamente autori teatrali. Ci sarà occasione per dirne. Ora, il 29, alle ore 21:00, al Petrolini, verranno rappresentati un Atto Unico, Dialoghi e Monologhi di carattere filosofico di Antonio Saccà. Il testo si intitola Sì/No. Dialoghi esistenziali La pièce è una umoristica visione del rapporto coniugale nel quale non si riesce a capire chi inganna e chi è ingannato ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 settembre 2020) Continua la stagione al(in via Rubattino, 5,,diretto da Paolo Gatti). E’ una stagione che alterna rappresentazioni di intrattenimento e rappresentazioni culturali, queste ultime sono state elaborate da Margarita Smirnova, con un doppio ciclo di testi di scrittori russi e ucraini : da Gogol a Dostoievskij a Cechov e presso che tutti i maggiori, non necessariamente autori teatrali. Ci sarà occasione per dirne. Ora, il 29, alle ore 21:00, al, verranno rappresentati un Atto Unico, Dialoghi e Monologhi di carattere filosofico diSaccà. Il testo si intitola Sì/No. Dialoghi esistenziali La pièce è una umoristica visione del rapporto coniugale nel quale non si riesce a capire chi inganna e chi è ingannato ...

SecolodItalia1 : L’eterno dilemma tra inganno e verità: piéce di Antonio Saccà al Teatro Petrolini di Roma - MCavalluzzi : @amyrmia7x L’eterno dilemma ahimè!!!! - Labbaronessa : RT @FumusXse: @Labbaronessa Io ho appena risolto tramite chiave mnemonica l'eterno dilemma ON/OFF. ON = hO Cominciato OFF = OFFinito. - FumusXse : @Labbaronessa Io ho appena risolto tramite chiave mnemonica l'eterno dilemma ON/OFF. ON = hO Cominciato OFF = OFFinito. - d_abbate : @OCardinal17 Questo è l’eterno dilemma. Indovini i cambi o sbagli la formazione iniziale? -

Ultime Notizie dalla rete : L’eterno dilemma Mars, la famiglia che ha inventato la barretta di cioccolato Corriere della Sera