Lega, in Europa tutto pronto per l’addio al gruppo dei Paesi sovranisti (Di sabato 26 settembre 2020) Come un prestigiatore, Matteo Salvini si prepara a cambiare per magia il volto alla Lega, trasformandola, udite udite signori spettatori, addirittura in un partito europeista. Il leader del Carroccio sembra infatti giorno dopo giorno sempre più orientato a cedere all’ala più moderata del partito, quella che ha iniziato fin dalle prime ore a rinfacciargli i risultati di una tornata elettorale deludente e i numeri, preoccupanti, con cui Giorgia Meloni potrebbe presto sfidare la sua leadership. Intollerebile, per uno che ha il sogno di tornare al governo dalla porta principale, sbattendo fuori l’odiato Conte da Palazzo Chigi. E così, pur di tornare presto a snocciolare sondaggi gratificanti, ogni strada diventa buona. Anche quella che porta a Bruxelles. La strategia all’esame di Salvini prevede così l’allontanamento in ... Leggi su ilparagone (Di sabato 26 settembre 2020) Come un prestigiatore, Matteo Salvini si prepara a cambiare per magia il volto alla, trasformandola, udite udite signori spettatori, addirittura in un partito europeista. Il leader del Carroccio sembra infatti giorno dopo giorno sempre più orientato a cedere all’ala più moderata del partito, quella che ha iniziato fin dalle prime ore a rinfacciargli i risultati di una tornata elettorale deludente e i numeri, preoccupanti, con cui Giorgia Meloni potrebbe presto sfidare la sua leadership. Intollerebile, per uno che ha il sogno di tornare al governo dalla porta principale, sbattendo fuori l’odiato Conte da Palazzo Chigi. E così, pur di tornare presto a snocciolare sondaggi gratificanti, ogni strada diventa buona. Anche quella che porta a Bruxelles. La strategia all’esame di Salvini prevede così l’allontanamento in ...

matteorenzi : Come possono i moderati, i professionisti, gli imprenditori, i commercianti votare la Lega che prepara la patrimoni… - Piu_Europa : Voto contrario #Lega e astensione #M5S e #FdI su condanna avvelenamento #Navalny è una vergogna per l’Italia, per s… - Ettore_Rosato : La Lega preferisce la patrimoniale al Mes. Come sempre tante belle parole che non corrispondono ai fatti. Salvini p… - SalvoBulgarella : ricevitori d'Italia che in Europa non votano il recovery e poi si lamentano Prima gli italiani - paoloigna1 : Se c'è discussione all'interno della Lega è perché il risultato comunque non è stato soddisfacente ed ha vinto più… -