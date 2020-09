Lecco: arrestato dalla Digos estremista islamico, era tornato dai genitori (Di sabato 26 settembre 2020) Milano, 26 set. (Adnkronos) - Un 25enne tunisino radicalizzato e legato all'Isis per la militanza del fratello maggiore è stato arrestato dagli agenti della Digos di Lecco con un ordine di carcerazione di cinque mesi al termine del quale sarà rimpatriato in Tunisia. Il ragazzo, Ghaith Abdessalem, era tornato dalla famiglia, a Lomagna (Lecco), nonostante qualche anno fa fosse scappato dai domiciliari e su di lui pendesse un decreto di espulsione da 15 anni di allontanamento dall'Italia. Il ragazzo è noto alle forze dell'ordine da diversi anni, ovvero da quando il fratello maggiore aderisce all'Isis e va a combattere in Siria. Tra il 2013 e il 2014, Gaith vuole emularlo e comincia a rilanciare sui social i messaggi dell'Isis, manifestando la volontà di unirsi ... Leggi su iltempo (Di sabato 26 settembre 2020) Milano, 26 set. (Adnkronos) - Un 25enne tunisino radicalizzato e legato all'Isis per la militanza del fratello maggiore è statodagli agenti delladicon un ordine di carcerazione di cinque mesi al termine del quale sarà rimpatriato in Tunisia. Il ragazzo, Ghaith Abdessalem, erafamiglia, a Lomagna (), nonostante qualche anno fa fosse scappato dai domiciliari e su di lui pendesse un decreto di espulsione da 15 anni di allontanamento dall'Italia. Il ragazzo è noto alle forze dell'ordine da diversi anni, ovvero da quando il fratello maggiore aderisce all'Isis e va a combattere in Siria. Tra il 2013 e il 2014, Gaith vuole emularlo e comincia a rilanciare sui social i messaggi dell'Isis, manifestando la volontà di unirsi ...

