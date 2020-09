Le previsioni meteo di domenica 27 settembre (Di sabato 26 settembre 2020) – Nuvole e schiarite al Nord, al Centro condizioni in sensibile peggioramento. Instabile anche al Sud. – Giornata all’insegna dell’instabilità sulla penisola italiana con rovesci anche a carattere temporalesco che interesseranno la penisola. Le temperature faranno registrare una decisa flessione con le massime che scenderanno anche sotto i 20 gradi al Centro e al Nord. Nord – Nuvole e schiarite sulle regioni settentrionali. Peggiora dalla sera Condizioni di marcata instabilità sulle regioni settentrionali con spesse velature ed ampie schiarite. Peggiora dalla sera sulle zone costiere e sulle pianure del quadrante orientale. Le temperature faranno registrare una sensibile diminuzione con le massime che scenderanno a 18 gradi. Centro – Condizioni in peggioramento sulle regioni centrali Instabile anche sulle regioni ... Leggi su newsmondo (Di sabato 26 settembre 2020) – Nuvole e schiarite al Nord, al Centro condizioni in sensibile peggioramento. Instabile anche al Sud. – Giornata all’insegna dell’instabilità sulla penisola italiana con rovesci anche a carattere temporalesco che interesseranno la penisola. Le temperature faranno registrare una decisa flessione con le massime che scenderanno anche sotto i 20 gradi al Centro e al Nord. Nord – Nuvole e schiarite sulle regioni settentrionali. Peggiora dalla sera Condizioni di marcata instabilità sulle regioni settentrionali con spesse velature ed ampie schiarite. Peggiora dalla sera sulle zone costiere e sulle pianure del quadrante orientale. Le temperature faranno registrare una sensibile diminuzione con le massime che scenderanno a 18 gradi. Centro – Condizioni in peggioramento sulle regioni centrali Instabile anche sulle regioni ...

