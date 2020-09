Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: brusca e forte ondata di maltempo, con vento forte e neve (Di sabato 26 settembre 2020) L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo sull’Italia per la giornata di domani, domenica 27 settembre, e fino al 2 ottobre. Una vasta area depressionaria interessa il nostro Paese con associata aria fredda ed instabile ed una ventilazione sostenuta; il primo impulso mostra i suoi effetti maggiori al centro sud; prima dell’ingresso del secondo impulso migliora temporaneamente il tempo al nord. Domani al Nord copertura in rapida intensificazione su Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna con rovesci temporaleschi associati, anche intensi dalla tarda mattinata sulle relative aree costiere; nevicate dalla sera sui rilievi del triveneto oltre i 1700 metri. Variabile sul restante settentrione con qualche piovasco atteso sul settore lombardo nel pomeriggio.Centro e Sardegna: rapido e sensibile ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020) L’Aeronauticacomunica lesull’Italia per la giornata di domani, domenica 27 settembre, e fino al 2 ottobre. Una vasta area depressionaria interessa il nostro Paese con associata aria fredda ed instabile ed una ventilazione sostenuta; il primo impulso mostra i suoi effetti maggiori al centro sud; prima dell’ingresso del secondo impulso migliora temporaneamente il tempo al nord. Domani al Nord copertura in rapida intensificazione su Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna con rovesci temporaleschi associati, anche intensi dalla tarda mattinata sulle relative aree costiere; nevicate dalla sera sui rilievi del triveneto oltre i 1700 metri. Variabile sul restante settentrione con qualche piovasco atteso sul settore lombardo nel pomeriggio.Centro e Sardegna: rapido e sensibile ...

