Le nozze di Nicoletta Mantovani con Alberto Tinarelli e gli altri gossip della settimana (Di sabato 26 settembre 2020) È arrivato l'ultimo weekend di settembre, tempo di ripercorrere insieme i gossip e le storie più appassionanti degli ultimi sette giorni, cosa sarà accaduto nelle vite delle star nella settimana appena trascorsa? Dal controverso intervento di Harry e Meghan sulle elezioni americane (che ha suscitato anche la reazione di Donald Trump) ai baci di Katie Holmes ed Emilio Vitolo, dalla nascita della figlia di Gigi Hadid e Zayn Malik, all'infortunio di Fedez, che si è fatto male durante una partita di basket. Tutto quello che, forse, avete perso.

