Lazio | Marusic | «Partita difficile | ma preparata bene»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 26 settembre 2020) Adamha parlato prima dellaCagliari-Adam, esterno della, ai microfoni della radio ufficiale del club biancoceleste ha parlato nel predella sfida in casa del Cagliari. «Finalmente comincia una nuova stagione e speriamo di iniziare con una vittoria. Sarà sicuramente una, ma l’abbiamo. L’ultima volta che ho giocato a Cagliari ho fatto, spero di ripetermi. Giocare a destra o sinistra cambia poco, quello lo deve decidere il mister. Per me non è un problema». Leggi su Calcionews24.com