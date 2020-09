Lazio, Immobile: «Gol importante. Mercato? Vediamo cosa succede» (Di sabato 26 settembre 2020) Ciro Immobile ha commentato la vittoria ottenuta contro il Cagliari: le parole dell’attaccante della Lazio Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro il Cagliari. SERIE A – «Non so dove metterci nella griglia di partenza e neanche mi interessa: si può migliorare la scorsa stagione, che è stata eccezionale. L’anno scorso non eravamo inizialmente tra le prime quattro, poi prima del lockdown eravamo secondi a un punto dalla vetta. Bisogna soltanto fare bene in campo e non pensare a quello che succederà fino a fine Mercato». PRESTAZIONE – «Questo gol ha un valore importante in un momento delicato della partita, serviva chiuderla. Sono ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 settembre 2020) Ciroha commentato la vittoria ottenuta contro il Cagliari: le parole dell’attaccante dellaCiro, attaccante della, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro il Cagliari. SERIE A – «Non so dove metterci nella griglia di partenza e neanche mi interessa: si può migliorare la scorsa stagione, che è stata eccezionale. L’anno scorso non eravamo inizialmente tra le prime quattro, poi prima del lockdown eravamo secondi a un punto dalla vetta. Bisogna soltanto fare bene in campo e non pensare a quello cherà fino a fine». PRESTAZIONE – «Questo gol ha un valorein un momento delicato della partita, serviva chiuderla. Sono ...

