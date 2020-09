L’autopsia di Willy, parla il medico legale: “Molteplici emorragie interne” (Di sabato 26 settembre 2020) L’omicidio di Willy Monteiro Duarte è tra i casi più drammatici e nebulosi attuali. Ma una recente autopsia ha permesso di chiarire meglio il modo in cui è avvenuta la tragedia. VITTIMA DI UN COMPLESSO TRAUMATISMO – Nonostante numerose testimonianze sembrano puntare a 4 colpevoli ben precisi, rimanevano molte incertezze. Per esempio appunto la modalità … L'articolo L’autopsia di Willy, parla il medico legale: “Molteplici emorragie interne” Leggi su dailynews24 (Di sabato 26 settembre 2020) L’omicidio diMonteiro Duarte è tra i casi più drammatici e nebulosi attuali. Ma una recente autopsia ha permesso di chiarire meglio il modo in cui è avvenuta la tragedia. VITTIMA DI UN COMPLESSO TRAUMATISMO – Nonostante numerose testimonianze sembrano puntare a 4 colpevoli ben precisi, rimanevano molte incertezze. Per esempio appunto la modalità … L'articolo L’autopsia diil: “Moltepliciinterne”

repubblica : Omicidio Willy Monteiro Duarte, l'autopsia: 'I gemelli Bianchi gli hanno spaccato il cuore in due' - Corriere : Willy, l’autopsia: «Cuore e polmoni spaccati dalle botte ricevute» - redazioneiene : Il medico legale ipotizza anche l’utilizzo di un qualche strumento, come un bastone, un tirapugni o una spranga - enzo_sicilia : RT @Gianluc54410558: Cuore spezzato, milza e fegato spappolati, lesioni al pancreas e magari diranno che non volevano uccidere.… - smilypapiking : RT @aldoceccarelli: 'Da autopsia #Willy emerge violenza oltre l'immaginabile' -

