L’autopsia di Willy Monteiro Duarte: il cuore spaccato a metà (Di sabato 26 settembre 2020) C’è una lesione di 7 centimetri nel cuore di Willy Monteiro Duarte. È come spaccato a metà, dice l’autopsia che ha confermato lesioni a tutti gli organi interni, compresi fegato, diaframma, polmoni, milza e pancreas. Sul volto ci sono almeno sei lesioni che hanno causato anche emorragie cerebrali. Era già noto che quello della notte del 6 settembre fosse stato un pestaggio di violenza inaudita. I medici hanno dato misura scientifica all’orrore delle botte del gruppo con i fratelli Bianchi. Leggi su vanityfair (Di sabato 26 settembre 2020) C’è una lesione di 7 centimetri nel cuore di Willy Monteiro Duarte. È come spaccato a metà, dice l’autopsia che ha confermato lesioni a tutti gli organi interni, compresi fegato, diaframma, polmoni, milza e pancreas. Sul volto ci sono almeno sei lesioni che hanno causato anche emorragie cerebrali. Era già noto che quello della notte del 6 settembre fosse stato un pestaggio di violenza inaudita. I medici hanno dato misura scientifica all’orrore delle botte del gruppo con i fratelli Bianchi.

