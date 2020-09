L’Atalanta riparte come ha finito: 4-2 in casa del Torino (Di sabato 26 settembre 2020) L’Atalanta è definitivamente diventata una grande squadra. Del resto non si arriva per caso a cinque minuti dall’eliminazione del Psg in Champions League. La squadra di Gasperini è ripartita laddove aveva lasciato: ha vinto 4-2 in casa del Torino di Giampaolo che ste mettendo le fondamenta ma che ovviamente dovrà ancora lavorare. L’Atalanta è ormai una squadra regina della Serie A. E andata sotto, gol di Belotti, e ha reagito come se nulla fosse. Pareggio del Papu che due minuti dopo serve l’assist per Muriel. La terza rete arriva nel finale di tempo, subito prima della doppietta del solito Belotti. poi, nella ripresa, la quarta rete di De Roon. La squadra di Gasperini ha vinto con merito. Lo ha detto il campo e stavolta anche le statistiche. L'articolo L’Atalanta ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 settembre 2020) L’Atalanta è definitivamente diventata una grande squadra. Del resto non si arriva per caso a cinque minuti dall’eliminazione del Psg in Champions League. La squadra di Gasperini è ripartita laddove aveva lasciato: ha vinto 4-2 indeldi Giampaolo che ste mettendo le fondamenta ma che ovviamente dovrà ancora lavorare. L’Atalanta è ormai una squadra regina della Serie A. E andata sotto, gol di Belotti, e ha reagitose nulla fosse. Pareggio del Papu che due minuti dopo serve l’assist per Muriel. La terza rete arriva nel finale di tempo, subito prima della doppietta del solito Belotti. poi, nella ripresa, la quarta rete di De Roon. La squadra di Gasperini ha vinto con merito. Lo ha detto il campo e stavolta anche le statistiche. L'articolo L’Atalanta ...

